Действительно ли "Симпсоны" предсказали попытку убийства Трампа?

Спустя несколько часов после того, как бывший президент США Дональд Трамп пережил попытку убийства во время предвыборного митинга в Пенсильвании, начали появляться теории о том, что Симпсоны предсказали нападение много лет назад.



Когда Трамп начал свою речь во время митинга в субботу, 13 июля, стрелок, которого опознали как Томаса Мэтью Крукса, выстрелил в него из винтовки типа AR с крыши производственного завода. Пуля задела его правое ухо, и секретная служба быстро увела его со сцены. Прежде чем они смогли нейтрализовать нападавшего, один из зрителей был смертельно ранен, а двое других получили тяжелые ранения.



Сейчас выясняется, имело ли место нарушение безопасности. ФБР выясняет мотив нападения и то, был ли кто-либо еще причастен к заговору с убийством.



Симпсоны предсказали убийство Трампа?



Социальные сети были переполнены теориями о том, что американский ситком "Симпсоны" предсказал покушение на Трампа. Сообщается, что в анимационном шоу, которому приписывают множество случайных предсказаний, Трамп был изображен в гробу. Многие пользователи сети заявили, что "Симпсоны" впервые ошиблись в своем прогнозе. "Прогноз Симпсонов на этот раз не оправдался", — сказал один пользователь, а другой сказал: "Симпсонам нужно кое-что объяснить". Третий сказал: "Трамп доказал, что Симпсоны ошибались!!!"



Один пользователь сказал: "Ни в коем случае "Симпсоны" не предсказывали, что Дональда Трампа застрелят", а другой написал: "Удивительно, что "Симпсоны" на самом деле предсказали попытку убийства Дональда Трампа".



