



Чумной вестник: Орбан передал послание Трампа Европе

Виктор Орбан, встречавшийся с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 8 марта, передал послание Европе. На переговорах также присутствовал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Как сообщал предвыборный штаб Трампа, он увиделся с Орбаном, “чтобы обсудить широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны”.



“У него есть достаточно подробные планы, как положить конец этой войне, но я не уполномочен рассказывать о сути этих планов”, — сказал Орбан. По его словам, сейчас Республиканская партия препятствует попыткам демократов отправить финансовую и военную помощь Украине. “Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки не выделит”.



По его мнению Орбана, которое в Европе уже не раз слышали, Украина “сама не стоит на ногах”, поэтому, если США прекратят финансирование Киева, война закончится. Орбан уверен в том, что Европа без США не в состоянии самостоятельно финансировать Украину. Однако сам он европейские деньги очень любит. Все прекрасно помнят, какой шантаж устроила Венгрия из-за выделения помощи Украине.



Кроме того Орбан передал, что Трамп не собирается обеспечивать безопасность Европы вместо европейцев, которым придется либо “платить за это, либо создать собственную армию”. Ну, тут тоже ничего нового. Трамп уже взбудоражил всех заявлением о том, что “не будет защищать тех, кто не платит”.



Но Европе стоит поторопиться и начинать формировать свою армию уже вчера.



