



Что стоит за отстранением посланника США по Ирану

30 июня Мэтью Миллер, официальный представитель Государственного департамента США, сообщил, что Роберт Малли взял “отпуск” и что его обязанности временно возьмет на себя его заместитель Абрахам Пек, пишет Tehran Times.



По словам официальных лиц США, Департамент дипломатической безопасности приостановил его допуск к секретным материалам. То, что было обнародовано до сих пор, было двусмысленным и неполным. Источники в США говорят, что 60-летний дипломат не соблюдал закон о защите информации. Однако, согласно опубликованной информации, до сих пор неясно, была ли это преднамеренная или непреднамеренная халатность.



Анализ мнений и новостей, опубликованных об отстранении Роберта Малли, указывает на широкомасштабные и скоординированные действия на самых высоких уровнях правительства США.



Отмечается, что Роб Мэлли пропустил конфиденциальную встречу заместителя госсекретаря США с сенаторами по поводу переговоров с Ираном. Его отсутствие на такой необычной встрече было заметным, но правительство США настаивало на том, чтобы настоящая причина его отсутствия оставалась в секрете, до такой степени, что даже сенаторы не были проинформированы о ней.



Вопрос настолько важен, что на сегодняшний день, несмотря на широкую огласку дела, точная дата отстранения Мэлли не объявлена.



Из конфиденциального источника Tehran Times стало известно, что точная дата отстранения Мэлли от должности - 21 апреля. В этот день Департамент дипломатической безопасности сообщил Мэлли, что у него возникли трудности с сохранением и ведением секретных документов, и его допуск был приостановлен. В это время доступ к нему по работе был закрыт. Однако, чтобы этот вопрос не стал достоянием общественности, некоторые из его ограниченных и некритических доступов были сохранены, например, его общение с семьями американских заключенных в Иране.



Через несколько недель, дата которых тоже неизвестна, Мэлли отправился в вынужденный и неоплачиваемый отпуск. В этот период Иран и США провели конфиденциальные переговоры в Омане. США направили в Оман Бретта МакГерка, члена Совета национальной безопасности, близкого к Джейку Салливану.



Информированный источник, пожелавший остаться неизвестным, добавил, что после своего вынужденного отпуска Мэлли провел встречи с главой ЦРУ и советником по национальной безопасности, и они пообещали решить его проблему. Но важно то, что не только госсекретарь Блинкен не встретился с ним до сих пор, но и его заместитель не ответил положительно на просьбу Мэлли о встрече.



Кроме того, Мэлли, который совершенно не знает о намерениях правительства США, обратился за помощью к группе опытных юристов, чтобы они помогли разобраться в его ситуации. Мэлли поддерживал регулярные контакты с различными кругами и отдельными лицами для продвижения своей политики в отношении Ирана и проводил с ними встречи. Некоторые из этих лиц являются иранцами, чей след в последние годы отчетливо прослеживается в дипломатии Вашингтона в отношении Тегерана. Эти лица играют как роль дипломатических посредников, так и экспертов в СМИ, а также стремятся через эти каналы достичь собственных желаемых целей.



Возможно, Мэлли не придерживался принципов защиты в своих отношениях с этими людьми и поднял некоторые вопросы, которые он не был уполномочен обсуждать.



В любом случае несомненно то, что отстранение Мэлли, вопреки некоторым анализам, не связано с изменением политики США в отношении Ирана и является внутренним делом. Чрезмерная близость Мэлли к своим неофициальным иранским помощникам и советникам создала почву для падения этого опытного дипломата.

