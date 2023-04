Число жертв торнадо в США возросло до 26

Количество погибших из-за разрушительного торнадо, обрушившегося на Соединенные Штаты Америки, возросло минимум до 26 человек.



Об этом сообщает Washington Post.



Из-за обрушившейся на несколько центральных и западных штатов стихии были разрушены дома.



По данным издания, сотни тысяч человек остались без электричества. Спасательные службы до сих пор продолжают работать для устранения последствий торнадо.



On the 31 of March a a very powerful tornado was reported in Little Rock area, Arkansas causing major damage, over 30 people was injured, and there is reports of fatalities.



Gov. Sanders signed a state of emergency for the state for storms and has deployed about 100 members of… pic.twitter.com/tnQWBkBDLi