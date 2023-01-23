



Чего ждать от нового главы администрации Байдена

Президент Джо Байден, вероятно, выберет Джеффа Зиентса, бывшего координатора Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19, в качестве следующего главы своей администрации, сообщила газета Washington Post.



Ожидается, что в ходе самой значительной кадровой перестановки в Белом доме за последние два года Рон Клейн, который был близким помощником Байдена в течение трех десятилетий и уже является руководителем аппарата президента-демократа дольше всех, уйдет в отставку после Обращения Байдена к Конгрессу США от 7 февраля.



56-летний Зиентс большую часть своей жизни был топ-менеджером в частном секторе. Впервые в правительстве он засветился во время президентства Барака Обамы. В числе прочих должностей он был директором Национального экономического совета и возглавлял Консультативный совет при президенте.



Зиентс вернулся в частный сектор в 2017 году, входил в совет директоров Facebook и возглавлял его комитет по аудиту и надзору за рисками.



Затем Зиентс работал в переходной группе Байдена в 2020 году, а затем был назначен координатором Белого дома по реагированию на Covid-19, где он сыграл ключевую роль в разработке новых протоколов по борьбе с пандемией и ускорении кампании по вакцинации в США. Он покинул этот пост в апреле 2022 года. В прощальной записке Байден сказал, что нет никого лучше в достижении результатов, чем Зиентс.



"Джефф применил свой многолетний управленческий опыт для разработки и реализации плана по созданию инфраструктуры, необходимой нам для доставки вакцин, тестов, лечения и масок сотням миллионов американцев… Он человек службы и опытный менеджер. Мне будет не хватать его советов, и я благодарен за его службу".



Известно, что Зиентс поддерживает тесные отношения с Клейном, который выбрал его для наблюдения за сменой кадров, которая обычно происходит через два года после президентского срока. Но в то время как Клейн был опытным политическим деятелем, сыгравшим ключевую роль в продвижении законов о подписи Байдена через Конгресс США за последние два года, сила Зиентса находится в оперативной и управленческой сфере.



Профиль Зиентса CNN предполагает, что следующий период президентства Байдена будет сосредоточен на реализации законодательства, принятого в его первые два года, и Зиентс рассматривается внутри страны как "главный исполнитель".



Находясь в качестве координатора Covid-19 в 2021 и 2022 годах, Зиентс тесно взаимодействовал с заинтересованными сторонами в Индии как в плане оказания поддержки во время второй волны Covid-19 в Индии, так и в сотрудничестве по вакцинам. Ожидается, что он станет еще одним голосом поддержки более тесных отношений между США и Индией в своей новой роли.



