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Байден назначит нового главу своей администрации
22.01.2023 21:30 Алина Груднева

Байден назначит нового главу своей администрации

Президент США Джо Байден назначит главой администрации бывшего координатора Белого Дома по политике в отношении пандемии Джеффа Зиентса.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Нынешний глава администрации Байдена Рон Клейн планирует покинуть свой пост в ближайшие недели.

Зиентс занимал должность координатора Белого Дома по борьбе с COVID с начала работы администрации Байдена по апрель прошлого года. 

Он также работал советником по экономическим вопросам в администрации Барака Обамы, когда нынешний американский лидер был вице-президентом.
 

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