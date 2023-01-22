



Байден назначит нового главу своей администрации

Президент США Джо Байден назначит главой администрации бывшего координатора Белого Дома по политике в отношении пандемии Джеффа Зиентса.



Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.



Нынешний глава администрации Байдена Рон Клейн планирует покинуть свой пост в ближайшие недели.



Зиентс занимал должность координатора Белого Дома по борьбе с COVID с начала работы администрации Байдена по апрель прошлого года.



Он также работал советником по экономическим вопросам в администрации Барака Обамы, когда нынешний американский лидер был вице-президентом.

