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Бывший губернатор-республиканец штата Арканзас баллотируется в президенты США
02.04.2023 17:22 Евгения Маркова

Бывший губернатор-республиканец штата Арканзас баллотируется в президенты США

Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон заявил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году, предлагая себя в качестве альтернативы республиканцам, готовым отказаться от Дональда Трампа.

"Я баллотируюсь, потому что считаю, что настало подходящее время для Америки получить правильного кандидата для нашей страны и ее будущего", — заявил Хатчинсон.

72-летний Хатчинсон рассказал программе "This Week" канала ABC в сегодняшнем интервью, что он сделает официальное заявление в апреле в Арканзасе.

"Я убежден, что людям нужны лидеры, которые обращаются к лучшему в Америке, а не просто обращаются к нашим худшим инстинктам", — добавил он.

В последние месяцы Хатчинсон усилил свою критику бывшего президента, назвав очередное выдвижение Трампа на пост президента "худшим сценарием" для республиканцев и заявив, что это, вероятно, улучшит шансы президента Джо Байдена в 2024 году.
 

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