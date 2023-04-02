



Бывший губернатор-республиканец штата Арканзас баллотируется в президенты США

Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон заявил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году, предлагая себя в качестве альтернативы республиканцам, готовым отказаться от Дональда Трампа.



"Я баллотируюсь, потому что считаю, что настало подходящее время для Америки получить правильного кандидата для нашей страны и ее будущего", — заявил Хатчинсон.



72-летний Хатчинсон рассказал программе "This Week" канала ABC в сегодняшнем интервью, что он сделает официальное заявление в апреле в Арканзасе.



"Я убежден, что людям нужны лидеры, которые обращаются к лучшему в Америке, а не просто обращаются к нашим худшим инстинктам", — добавил он.



В последние месяцы Хатчинсон усилил свою критику бывшего президента, назвав очередное выдвижение Трампа на пост президента "худшим сценарием" для республиканцев и заявив, что это, вероятно, улучшит шансы президента Джо Байдена в 2024 году.

