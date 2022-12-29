



Более 1 млн клиентов FTX подали коллективный иск, чтобы вернуть свои деньги

28 декабря клиенты FTX подали коллективный иск против обанкротившейся криптобиржи FTX и ее бывших руководителей, включая Банкмана-Фрида, попросив суд объявить, что цифровые активы, которыми владеет компания, принадлежат клиентам.



В иске представлены интересы более 1 млн клиентов FTX со всего мира. В иске содержится просьба к суду объявить, что средства, хранящиеся на счетах FTX US для американских клиентов, средства, хранящиеся на счетах FTX Trading для неамериканских клиентов, или другие отслеживаемые активы клиентов не являются собственностью FTX.



Согласно жалобе, поданной в суд по делам о банкротстве штата Делавэр, клиенты также хотят, чтобы суд четко установил, что имущество, находящееся в Alameda и прослеживаемое до клиента, не является собственностью Alameda.



Если суд определит, что это собственность FTX, то клиенты признания их приоритета перед другими кредиторами.



Ранее FTX обязалась разделять счета клиентов, но вместо этого допустила их незаконное присвоение, в результате чего долги клиентам должны быть возмещены в первую очередь, говорится в коллективном иске.