



Основателя криптобиржи FTX отпустили под залог в $250 млн

Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был освобожден под рекордный залог в 250 миллионов долларов.



Как сообщает DW, Бэнкмана-Фрида освободили под поручительство родителей, что он будет оставаться под домашним арестом в их резиденции в Пало-Альто.



Помощник прокурора Николас Роос в Федеральном суде на Манхэттене отметил, что речь идет о крупнейшем в истории США залоге, внесенном на федеральном уровне на досудебной стадии.



Двое ближайших коллег Бэнкман-Фрида уже признали себя виновными в мошенничестве и помогают в расследовании.