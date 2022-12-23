



Два партнера Бэнкмана-Фрида признали себя виновными в мошенничестве

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид в среду вылетел с Багамских островов рейсом в США, чтобы предстать перед судом по обвинению в мошенничестве. Федеральная прокуратура объявила, что двое его бывших партнеров признали себя виновными по аналогичным обвинениям и теперь сотрудничают со следствием.



Прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс заявил в видео, опубликованном в Twitter поздно вечером в среду, что Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, и Гэри Ван, соучредитель FTX, признали себя виновными в обмане инвесторов.



Сообщение о том, что два ближайших соратника Бэнкман-Фрида решили сотрудничать с властями, значительно усилило давление на бывшего миллиардера.



Уильямс сказал, что Бэнкман-Фрид в настоящее время находится на пути в США под стражей ФБР.



Эллисон и Ван подписали соглашение о признании вины в понедельник, после того, как Reuters и другие СМИ сообщили на выходных, что Бэнкман-Фрид не будет оспаривать экстрадицию.