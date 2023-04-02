



Блинкен призвал Лаврова к "немедленному освобождению" американского журналиста

Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает к "немедленному освобождению" американского журналиста, задержанного в России по обвинению в шпионаже, во время телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет AFP.



Блинкен "выразил серьезную озабоченность Соединенных Штатов по поводу неприемлемого задержания Россией гражданина США, журналиста. Госсекретарь призвал к его немедленному освобождению", — сообщил пресс-секретарь Веданта Патель, добавив, что высокопоставленный американский дипломат также призвал Москву освободить задержанного американца Пола Уилана.



Эван Гершкович, американский сын еврейских иммигрантов из России, работавший в The Wall Street Journal, был задержан в среду агентами ФСБ в России.

