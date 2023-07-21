



Блинкен о судебной реформе: изменения лучше проводить, достигнув консенсуса

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу подтвердил позицию Вашингтона о том, что судебная реформа в Израиле должна быть принята широким консенсусом.



Об этом он заявил отвечая на вопрос журналистки во время Форума по безопасности Aspen.



Сотрудница NBC News спросила Блинкена, почему для президента Джо Байдена было так важно сделать такое публичное обращение к премьер-министру Израиля по поводу реформ.



“Мы пришли к этому из того места, где, конечно, у нас уникальные отношения, уникальное партнерство с Израилем, насчитывающее десятилетия. Президент Байден больше, чем кто-либо, кого я знаю, внутренне привержен безопасности Израиля, и это никогда не изменится”, — ответил Блинкен.



“Но как такие близкие партнеры и друзья, мы разделяем опасения, которые у нас есть [по поводу судебной реформы] с Израилем. Как демократические страны, мы знаем, что когда вы пытаетесь внести серьезные изменения, которые окажут большое влияние на общество, лучший способ сделать это — попытаться достичь консенсуса, попытаться заручиться максимально возможной поддержкой, если вы хотите, чтобы эти изменения были прочными”, — продолжил он.



“Мы видели израильскую демократию во всей ее красоте. Она рассказывает замечательную историю прямо сейчас. Я уверен, что система сможет эффективно с этим справиться”, — сказал Блинкен.



