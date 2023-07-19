



Блинкен: американо-израильские отношения основаны на общих ценностях

Общие демократические ценности являются важной частью тесных связей между Израилем и США , заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в начале встречи с президентом Исааком Херцогом во вторник, пишет jpost.



“Это действительно уникальные отношения, основанные не только на приверженности безопасности Израиля, но и на демократических ценностях”, — сказал Блинкен.



Блинкен высоко оценил усилия Герцога по достижению компромисса в отношении судебной системы.



"Объединение людей для утверждения [демократических] ценностей не может быть более важным", - сказал он.



Блинкен и Герцог говорили об американо-израильском сотрудничестве против иранской угрозы, а также об усилиях США по расширению нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами.



Герцог сказал, что они обсудят ливанских и израильских военнопленных и пропавших без вести в Газе. Лия Голдин, мать лейтенанта Хадара Голдина , тело которого находится в руках ХАМАС с тех пор, как он был убит в бою во время операции в 2014 году, сопровождает Герцога в его визите в Вашингтон.

Блинкен также отметил поддержку Вашингтоном решения о создании двух государств.



Встреча Герцога и Блинкена состоялась вскоре после встречи израильского президента с президентом США Джо Байденом в Белом доме.



