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Белый Дом: США не толкают Зеленского к переговорам с РФ
18.11.2022 19:24 Ольга Белозерова

Белый Дом: США не толкают Зеленского к переговорам с РФ

В Белом Доме заявили, что США не толкают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. 

Представитель Белого Дома Джон Кирби отметил, что решение о готовности к переговорам примет Киев. Об этом сообщают РИА Новости.

"Никто из США не толкает его к столу переговоров. Мы не будем обсуждать с русскими окончание войны без участия Украины, сейчас переговоров не происходит, потому что Зеленский дал ясно понять, и его нельзя винить в этом, что он не готов к ним", - заявил Кирби.

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