



Белый Дом: США не толкают Зеленского к переговорам с РФ

В Белом Доме заявили, что США не толкают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.



Представитель Белого Дома Джон Кирби отметил, что решение о готовности к переговорам примет Киев. Об этом сообщают РИА Новости.



"Никто из США не толкает его к столу переговоров. Мы не будем обсуждать с русскими окончание войны без участия Украины, сейчас переговоров не происходит, потому что Зеленский дал ясно понять, и его нельзя винить в этом, что он не готов к ним", - заявил Кирби.