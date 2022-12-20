



Белый дом принял новую стратегию "противостояния" правительству Нетаниягу

Администрация Байдена в последние недели разработала план "противостояния" зарождающемуся правому правительству в Израиле, сообщил сегодня американский новостной сайт Politico.



В центре новой "стратегии" будет принцип, согласно которому назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет нести полную ответственность за все действия своего правительства, не принимая во внимание его личную позицию по спорному вопросу. То есть, даже если речь идет об инициативах или законотворчестве экстремистских элементов в его коалиции - премьер-министр несет единоличную ответственность.



"Биби сказал, что будет править в своем новом правительстве, поэтому мы ожидаем, что он будет делать именно это", — сообщил журналистам высокопоставленный источник в администрации Байдена.



"Нетаниягу будет человеком, к которому Белый дом будет обращаться по любому более или менее важному вопросу, потому что он заправляет балом", — добавил источник.



