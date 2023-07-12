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Белый дом опровергает: нет разговоров о "переоценке" отношений с Израилем
12.07.2023 20:36 Ирина Демьянова

Белый дом опровергает: нет разговоров о "переоценке" отношений с Израилем

Официальный представитель Белого дома заявил, что в администрации Байдена нет разговоров о возможной “переоценке” отношений Соединенных Штатов с Израилем после информации в колонкк Томаса Фридмана в New York Times , в которой он утверждал, что США “пересматривает” свои отношения с Израилем.

"О какой-то формальной переоценке" отношений между Вашингтоном и Иерусалимом речи не идет, говорит пресс-секретарь.

Согласно cообщению 12 канала, неназванный официальный представитель США говорит, что, хотя США "обеспокоены» действиями премьер-министра Биньямина Нетаниягу, до переоценки отношений дело не дошло".

В своей колонке Фридман предсказал, что во время их предстоящей встречи президент США Джо Байден скажет президенту Израиля Герцогу, что “когда интересы и ценности правительства США и правительства Израиля так сильно расходятся, переоценка отношений неизбежна”.

Ранее высокопоставленный израильский дипломатический источник заявил, что Израилю ничего не известно о такой переоценке политики США в отношении Израиля.


 

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