



Белый Дом обратился к правительству на фоне протестов в Израиле

Белый Дом обратился к израильскому правительству на фоне масштабных акций протеста против правовой реформы.



С соответствующим заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности США.



В частности, американская администрация призывает правительство Израиля "защищать и уважать право на мирные собрания".



"В Израиле ведутся серьезные дебаты и обсуждения предложенного правительством плана. Такие дебаты являются неотъемлемой частью демократии", — сказал он.



Соответствующее заявление было сделано на фоне акции протеста, которая проходит возле здания посольства США в Тель-Авиве.

