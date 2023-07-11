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Белый Дом обратился к правительству на фоне протестов в Израиле
11.07.2023 20:50 Алина Груднева

Белый Дом обратился к правительству на фоне протестов в Израиле

Белый Дом обратился к израильскому правительству на фоне масштабных акций протеста против правовой реформы.

С соответствующим заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности США.

В частности, американская администрация призывает правительство Израиля "защищать и уважать право на мирные собрания".

"В Израиле ведутся серьезные дебаты и обсуждения предложенного правительством плана. Такие дебаты являются неотъемлемой частью демократии", — сказал он.

Соответствующее заявление было сделано на фоне акции протеста, которая проходит возле здания посольства США в Тель-Авиве.
 

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