



Байдена призвали дать Украине истребители F-16

Американские сенаторы призвали США и союзников усилить помощь Украине и предоставить новые вооружения, включая истребители F-16.



С таким призывом обратились республиканец Линдси Грэм и демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, сообщает "Голос Америки".



Трое сенаторов накануне вернулись из Киева. Они отметили, что украинцы превзошли все ожидания, когда речь зашла о защите их страны и использовании предоставленной им военной техники.



Сенаторы призвали администрацию Байдена и союзников направить в Украину "больше огневых средств дальнего действия, таких как ATACMS, и истребителей, таких как F-16 и МиГ-29".