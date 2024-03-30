Байден впервые заявил, что арабские страны "готовы полностью признать Израиль"
Президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия и другие арабские страны "готовы полностью признать Израиль".
Байден повторил призывы к разработке "плана после Газы" для Израиля, включая "путь к решению о двух государствах".
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Эти высказывания отражают возросшую готовность Байдена публично призывать Израиль активизировать усилия по защите палестинских гражданских лиц в Газе.
"Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Но послушайте, я работаю с саудовцами и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль, впервые полностью признать Израиль", - сказал Байден.
"Но должен быть план действий после Газы, и должен быть путь к решению о двух государствах, это не обязательно должно произойти сегодня, но должно быть продвижение вперед, и я думаю, что мы можем это сделать", - сказал Байден.