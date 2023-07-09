



Байден: правительство Нетаниягу “самое экстремальное”, которое было в Израиле

Президент США Джо Байден заявил, что правительство премьер-министра Нетаниягу является "самым экстремальным", которое он когда-либо видел в Израиле. Он обвинил членов кабинета, поддерживающих поселение "где захотят" в Иудее и Самарии, в том, что они являются "частью проблемы" в конфликте.



CNN спрашивает президента о том, что ему нужно сделать, чтобы передать приглашение Нетаниягу посетить Белый дом, но президенту удается уклониться от ответа, отметив, что президент Ицхак Герцог приедет в Вашингтон на следующей неделе. Герцог был приглашен руководством Конгресса выступить на совместном заседании в честь 75-й годовщины независимости Израиля. Ожидается, что он также встретится с Байденом в Белом доме, но эти приглашения традиционно направляются лишь за несколько дней до приезда.



Нетаниягу еще не получил аналогичного приглашения, хотя он вернулся к власти уже более шести месяцев. Байден заявил журналистам в марте, что Нетаниягу не приедет в “ближайшее время” на фоне разочарования США в связи с попытками его правительства радикально обуздать судебную систему.

Несмотря на отсутствие приглашения, Байден подчеркивает, что он “непреклонный сторонник Израиля… с тех пор, как я здесь”.



Что касается Нетаниягу, Байден говорит: ”Я думаю, что [он] пытается [выяснить], как он может решить свои существующие проблемы с точки зрения своей коалиции”.

Президент США подчеркивает, что ”полная безопасность Израиля зависит от решения о создании двух государств”, и сетует на то, что некоторые члены правительства Нетаниягу — “одного из самых экстремистских членов кабинета, которых я когда-либо видел” — не поддерживают эту идею.



Действительно, в последние годы ни один из членов кабинета официально не поддерживал решение о создании двух государств. В прошлом месяце Нетаниягу даже сказал, что Израиль должен “подавить” стремление палестинцев к созданию государства.



Байден говорит, что не только Израиль виноват в последнем всплеске насилия в Иудее и Самарии, но “они являются частью проблемы — особенно те лица в кабинете, которые говорят… мы можем поселиться где угодно, [и что палестинцы] не имеют права находиться здесь”.



Байден отмечает, что Палестинская автономия “потеряла авторитет” не только из-за Израиля. Но в результате среди палестинцев образовался “вакуум для экстремизма”. “Есть очень экстремальные элементы”, — говорит он.



Президент США говорит, что его администрация находится в постоянном контакте с Израилем, “пытаясь смягчить происходящее”.



Затем он обращается к кризису, связанному с попытками израильского правительства перестроить судебную систему, и говорит: “Надеюсь, Биби продолжит двигаться в сторону умеренности при судебных изменениях”.



