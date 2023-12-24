



Байден помиловал осужденных за некоторые преступления, связанные с марихуаной

Президент США Джо Байден объявил о помиловании осужденных, за некоторых федеральные преступления, связанных с марихуаной, и о помиловании 11 человек, заключенных в тюрьму за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.



Указ распространяется на тех, кто осужден по федеральному закону за простое владение, попытку простого владения или употребление марихуаны.



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В своем заявлении г-н Байден сказал: "Слишком много жизней было сломано из-за нашего неудачного подхода к марихуане. Пришло время исправить эти ошибки".

