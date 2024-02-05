



Байден подпишет помощь Израилю с Украиной. Джонсон грозит "похоронить" проект

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не позволит голосования за проект закона по укреплению южной границы США и выделение средств на помощь Украине и Израилю на сумму 118 млрд долл, который был внесен в Сенат.



Джонсон считает этот законопроект неприемлемым и таким, который не решает проблем пограничного кризиса, написал в соцсети Х(Twitter).



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"Я увидел достаточно. Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже не приближается к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент", – написал Джонсон, и пообещал – "если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он умрет по прибытию".



Ссылаясь на "опасные обстоятельства, в которых находится Израиль", спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон в субботу, 3 февраля, объявил о подготовке отдельного законопроекта о предоставлении помощи этой стране без учета поддержки Украины. Он намерен поставить документ на голосование на этой неделе.



В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC News назвал такой шаг республиканцев "уловкой" (ploy) и заверил, что Джо Байден не будет подписывать законопроект республиканцев Палаты представителей о помощи Израилю без помощи Украины.



"Мы считаем, что это уловка. И мы видим, что эта уловка со стороны Палаты представителей не является серьезным усилием, направленным на решение проблем национальной безопасности, с которыми сталкивается Америка", – сказал Салливан.



Как сообщал Mignews, ранее президент США Джо Байден призвал сенаторов проголосовать за двухпартийный законопроект о национальной безопасности, представленный Сенатом. Пакет стоимостью 118 млрд долл объединяет политику по охране границ с военной помощью Украине, Израилю и другим союзникам США.