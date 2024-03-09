



Байден поддержал законопроект о запрете TikTok в США

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, 8 марта что подпишет закон, который дает китайской компании ByteDance около шести месяцев на отказ от популярного приложения для обмена короткими видеороликами TikTok. Однако его соперник-республиканец Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу запрета сервиса, которым пользуются 170 миллионов американцев.



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Палата представителей США планирует проголосовать по законопроекту о запрете TikTok во вторник (13 марта) или среду (14 марта) следующей недели после того, как комитет в четверг единогласно одобрил эту меру.

