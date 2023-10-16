



Байден осудил убийство 6-летнего палестинца

Президент США Джо Байден осудил убийство 6-летнего палестинца в штате Иллинойс в США владельцем квартиры, где он жил, и заявил, что это был "шокирующий акт ненависти".



По словам Байдена, “мусульманско-палестинская семья мальчика приехала в Америку в поисках места, где можно жить, учиться и молиться в мире. Этому ужасному преступлению на почве ненависти нет места в Америке, и оно противоречит нашим фундаментальным ценностям. Как американцы, мы должны объединиться и отвергнуть исламофобию и все формы экстремизма и ненависти”.



По сообщениям в США, одной из причин, по которой убийца напал на мать ребенка, стало нападение ХАМАС на Израиль.

