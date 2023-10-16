



В США 6-летний палестинец получил 26 ударов ножом

В США полиция задержала 71-летнего мужчину, выдвинув обвинение в убийстве на почве ненависти. Мужчина обвиняется в убийстве 6-летнего мальчика и в покушении на жизнь его 3-летней матери. В мотивах убийства задержанный признался сам.



Полиция выяснила, что мать и ребенок пострадали из-за того ,что были мусульманами, а также из-за вспыхнувшего конфликта на Ближнем Востоке. Они были жителями пригорода Чикаго.



Ребенок получил 26 ножевых ранений ножом военного образца и умер. Его мать получила порядка десятка колотых ран. Она находится в больнице, врачи уверены, что им удастся ее спасти.



Имя подозреваемого не раскрывается. Преступник был найден сидящим у дома с порезом на лбу. На данный момент он находится под стражей и в ожидании суда.



“В наших сердцах тяжесть, и мы молимся за дорогого мальчика и его мать”, — сказал Ахмед Рехаб, исполнительный директор Чикагского отделения Совета американских исламских отношений (CAIR), в заявлении на их веб-сайте.



Организация опознала жертв как Вадеа Аль-Фаюме, американского мальчика палестинского происхождения, которому недавно исполнилось 6 лет, и его мать Ханаан Шахин.