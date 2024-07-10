



Байден “договорился” - теперь это видео просто всюду

Проблемы с четкостью речи привели действующего президента США к чудовищной оговорке относительно жены главы НАТО.



Biden:



"I realized I was fvckin’ your wife"?



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pic.twitter.com/ruDdQ5r7Me — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 10, 2024

“Я провел Альянс через один из важнейших моментов в истории. Понимаю, что …. вашу жену, я лично попросил вас остаться на посту ещё. Простите”, - сказал Джо Байден, стоя на одной сцене рядом с Йенсом Столтенбергом.