Новости » Новости США
Байден “договорился” - теперь это видео просто всюду
10.07.2024 19:09 MIGnews.com

Байден “договорился” - теперь это видео просто всюду

Проблемы с четкостью речи привели действующего президента США к чудовищной оговорке относительно жены главы НАТО.


“Я провел Альянс через один из важнейших моментов в истории. Понимаю, что …. вашу жену, я лично попросил вас остаться на посту ещё. Простите”, - сказал Джо Байден, стоя на одной сцене рядом с Йенсом Столтенбергом.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы