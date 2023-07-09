



Байден: до нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем еще далеко

Израиль и Саудовская Аравия далеки от соглашения о нормализации , которое включало бы в себя договор об обороне и гражданскую ядерную программу со стороны Соединенных Штатов, заявил президент США Джо Байден в интервью CNN, которое транслировалось в воскресенье.



Официальные лица США вели переговоры, пытаясь достичь сделки по нормализации отношений между двумя странами.



“Мы далеко от этого. Нам есть о чем поговорить”, — сказал Байден в интервью.



Байден указал на решение Саудовской Аравии, принятое накануне его визита в королевство прошлым летом, открыть свое воздушное пространство для всех авиаперевозчиков, открыв путь для большего количества полетов в Израиль и из Израиля.



Президент США также отметил усилия, направленные на постоянное прекращение огня в Йемене, конфликт, в результате которого погибли десятки тысяч человек и который широко рассматривается как опосредованная война между Саудовской Аравией и Ираном.



“Итак, мы добиваемся прогресса в регионе. И это зависит от поведения и того, что от нас требуется, чтобы они признали Израиль”, — сказал Байден.



“Откровенно говоря, я не думаю, что у них есть какие-то проблемы с Израилем. И предоставим ли мы средства, с помощью которых они могли бы иметь гражданскую ядерную энергию и/или быть гарантом их безопасности, это — я думаю, что это немного в стороне”, - добавил он.



Израиль заявил, что ожидает консультаций Вашингтона по сделке между США и Саудовской Аравией, затрагивающей его национальную безопасность.



