



Байден: без решения Конгресса мы не сможем возобновить выделение помощи

Президент США Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню.



Соответствующее заявление он сделал, представив проект бюджета на 2025 год.



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Американский лидер еще раз напомнил о том, что запросил выделения 92 млрд долларов на нужды в сфере нацбезопасности.



"Если Конгресс не примет решение по этому чрезвычайному запросу, США не смогут продолжать оказывать поддержку Украине для удовлетворения ее потребностей на поле боя, поскольку она ежедневно защищается от российских атак, оказывать крайне необходимую военную поддержку союзникам и партнерам, осуществлять критически важные инвестиции в ВПК или поддерживать жизненно важную помощь и развитие в некоторых из наиболее уязвимых районов мира", - подчеркнул Байден.