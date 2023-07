Авиакатастрофа в Калифорнии: шестеро погибших

В субботу, 8 июля, в американском штате Калифорния разбился легкомоторный самолет.



Об этом сообщает агентство Associated Press.



По данным AP, в результате авиакатастрофы погибли шесть человек.



Самолет потерпел крушение на открытой местности недалеко от аэропорта в городе Мурриета и загорелся.



Федеральное авиационное управление США начало расследование.

BREAKING: Six people have been reported dead when a plane crashed near French Valley Airport in #Murrieta, California. Also on Tuesday, the pilot died in the same area when his Cessna crashed. The density of fog can be gauged from the video. pic.twitter.com/PvOeRynkq5