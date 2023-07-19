



Американский солдат проник в Северную Корею

Американский рядовой 2-го класса Трэвис Кинг добровольно въехал в Северную Корею из приграничной деревни Пханмунджом, сообщает “Аль-Джазира”.



Северная Корея хранит молчание по поводу весьма необычного проникновения американского солдата на ее территорию, когда он пересек сильно укрепленную границу между Южной и Северной Кореей.



Государственные СМИ Северной Кореи не упомянули об инциденте в среду, а миссия страны при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке не ответила на запросы информационного агентства Reuters о комментариях.



Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил позже во вторник, что действующий военнослужащий США умышленно пересек границу с Северной Кореей без разрешения.



“Мы еще многое пытаемся узнать, но что мы знаем, так это то, что один из наших военнослужащих, который находился в командировке, умышленно и без разрешения пересек военную демаркационную линию”, — сказал Остин на брифинге для прессы.



“Мы внимательно следим за ситуацией и расследуем ее, работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников солдата и принимаем меры по урегулированию этого инцидента”, — сказал он.



Сообщается, что 23-летний Кинг был кавалерийским разведчиком 1-й бронетанковой дивизии и отсидел почти два месяца в южнокорейской тюрьме за нападение.



Он был освобожден 10 июля, а в понедельник его отправили домой в Форт-Блисс, штат Техас, где ему грозили дополнительные меры военной дисциплины и увольнение со службы. Его сопроводили до таможни, но он покинул аэропорт в Южной Корее, прежде чем сесть на самолет в США. Где он находился пока не пересек границу с Северной Кореей во вторник днем, неизвестно.



Армия США обнародовала его имя и ограниченную информацию. Но ряд официальных лиц США предоставили дополнительные подробности на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.



Случаи бегства американцев или южнокорейцев в Северную Корею редки, хотя более 30 000 северокорейцев бежали в Южную Корею, чтобы избежать политического притеснения и экономических трудностей после окончания Корейской войны 1950-53 годов.



Пханмунджом, расположенный внутри демилитаризованной зоны протяженностью 248 км (154 мили), находится под совместным контролем командования ООН и Северной Кореи с момента его создания в конце Корейской войны.



Время от времени там происходило кровопролитие, но это также место для дипломатии и туризма.



Пханмунджом, известный своими голубыми хижинами на бетонных плитах, образующих демаркационную линию, привлекает посетителей с обеих сторон, которые хотят увидеть последний рубеж холодной войны. В Пханмунджоме нет мирных жителей: только солдаты Северной и Южной Кореи и туристы.



