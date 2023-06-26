



Американца обвинили в попытке контрабанды антиквариата из Сирии

В среду мужчина из Лос-Анджелеса был осужден за незаконный ввоз предметов старины из Сирии в США. Контрабанда, о которой идет речь, представляла собой древнюю мозаику с изображением Геркулеса, римского полубога, возраст которой, как полагают, составляет 2000 лет, сообщило Министерство юстиции США.



Мохаммед Яссин Алчарихи, 56 лет, из Палмдейла, штат Калифорния, предположительно незаконно ввез мозаику времен Римской империи. Товар прибыл из Сирии, и мужчина утверждал, что импортирует товары на сумму чуть более 2000 долларов, хотя его товары стоили гораздо больше. Цены на товары составляли сотни тысяч долларов, в результате чего его осудили за ложную классификацию товаров.



Он может отбыть до двух лет лишения свободы по обвинению во ввозе ложно засекреченных товаров.

