



Академический антисемитизм: в Принстоне изучают книгу "Право на увечья"

Принстонский университет включил в программу осеннего семестра курс "Деколонизация исследований травм глобального Юга", основанный на книге профессора Джсбир Пуар "Исцеляющие гуманитарные науки: право на увечья", в которой она утверждает, что ЦАХАЛ извлекает органы палестинцев.



В кратком изложении книги, на которой основан курс, говорится, что Израиль якобы "дополняет свое право убивать правом калечить". В самой книге утверждается, что Израиль на протяжении многих лет проводил политику прицельной стрельбы по палестинцам, "чтобы покалечить, а не убить".



"ЦАХАЛ на протяжении десятилетий продемонстрировал наглядный пример сохранения жизней, стрельбы, чтобы покалечить, а не убить. Это якобы гуманитарная практика, оставляющая многих гражданских лиц "вечными инвалидами" на оккупированной территории с разрушенными больницами, нормированными медикаментами и скудными ресурсами, и призванная контролировать популяцию палестинцев.



Книга вызвала споры, когда она была выпущена в 2017 году, и ее автор, профессор Джасбир Пуар, возглавляющая программу гендерных исследований в Университете Рутгерса в Нью-Джерси, во время своих лекций для студентов постоянно обвиняла Израиль в этнической чистке палестинцев. по всей стране.



Она также заявила, что тела палестинских детей "добывались для органов и научных исследований" военными, и сказала, что во время ее исследования последствий "калечащей практики" в Газе многие палестинцы уверены, что тела детей, погибших во время конфликта, были использованы для этой цели военными.



"Некоторые ученые отслеживают нанесение увечий как преднамеренную биополитическую тактику со стороны Израиля при оккупации Палестины", — сказала Пуар во время своей лекции об экологическом феминизме в Дартмутском университете.



Курс Принстонского университета преподает антрополог Сатьел Ларсон с факультета ближневосточных исследований, а его материалы лекций были тщательно проверены и одобрены преподавателями.



Широкая научная общественность раскритиковала содержание курса и заявила, что он имеет "нулевую образовательную ценность".



"Это просто дает многим третьеразрядным профессорам платформу, с которой они внушают студентам левые идеологии", — сказал профессор Джейсон Хилл из Университета ДеПола в Чикаго.



В отчете организации StopAntisemitism Принстонский университет в прошлом оценивался как одно из академических учреждений с наиболее антисемитским климатом в Соединенных Штатах. Многие студенты-евреи отметили, что администрация университета несерьезно относится к их личной безопасности, и они не могут позволить себе публично выражать поддержку Израилю в кампусе.



На прошлой неделе Американская антропологическая ассоциация (ААА) проголосовала за введение академического бойкота израильским академическим учреждениям, ссылаясь на израильский "апартеид" и нарушение прав палестинцев, "предусмотренных международным правом".



Резолюция о бойкоте ААА была принята большинством в 71%, что составляет более 12 000 членов, и является крупнейшей организацией, выступающей за такой бойкот Израиля.



"Мы выступаем против и глубоко разочарованы недавней резолюцией ААА, призывающей ввести академический бойкот Израиля", — написала антрополог Линда Миллс, президент Нью-Йоркского университета, в заявлении против решения ААА.



"По самой своей природе академические бойкоты противоречат концепции свободного обмена идеями, ключевому принципу академической свободы. Нью-Йоркский университет давно и последовательно возражает против академических бойкотов именно по этим причинам. Прискорбно, что ААА, научная организация, призванная способствовать продвижению знаний, организация, которая подтвердила свою приверженность академической свободе, предприняла шаг, который, по-видимому, противоречит этим целям. Мы призываем их пересмотреть свое решение", — добавила она.



Принстонский университет и AAA отказались от комментариев.