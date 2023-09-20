



Модели для межсезонья со скидками до 60% от Lafayette Italy

В сети Lafayette Italy еще в разгаре распродажа летней коллекции. Почему бы не воспользоваться аттрактивными сезонными скидками и не пополнить гардероб чем-нибудь модным и актуальным прямо сейчас?! Ведь здесь вы найдете множество моделей обуви, идеальных для межсезонья.

Обувь на рифленой подошве

Массивная прорезиненная подошва давно перестала ассоциироваться с брутально-походным стилем. Сегодня она становится слагаемым абсолютно трендовых моделей, вписывающихся в любой образ и все увереннее шагает по моде из сезона в сезон. Это дань любви к комфорту и удобству, которые царят в современной моде. Благодаря устойчивости и хорошей посадке, в такой обуви можно ходить целый день, не боясь усталости.

Туфли в классическом стиле



Главное в такой обуви – универсальность и комфорт. Рекомендуем отдать предпочтение нейтральным цветам – бежевому, серому, белому, черному, коричневому, это позволит вам создавать бесконечное количество аутфитов. Обратите внимание, например, на изящные и немного кокетливые бежевые туфли, украшенные эффектной пряжкой от Lafayette Italy, в меру нарядные, они идеальны и для вечерних выходов, и для ежедневного образа.

Мокасины