Модели для межсезонья со скидками до 60% от Lafayette Italy
В сети Lafayette Italy еще в разгаре распродажа летней коллекции. Почему бы не воспользоваться аттрактивными сезонными скидками и не пополнить гардероб чем-нибудь модным и актуальным прямо сейчас?! Ведь здесь вы найдете множество моделей обуви, идеальных для межсезонья.
Обувь на рифленой подошвеМассивная прорезиненная подошва давно перестала ассоциироваться с брутально-походным стилем. Сегодня она становится слагаемым абсолютно трендовых моделей, вписывающихся в любой образ и все увереннее шагает по моде из сезона в сезон. Это дань любви к комфорту и удобству, которые царят в современной моде. Благодаря устойчивости и хорошей посадке, в такой обуви можно ходить целый день, не боясь усталости.
Туфли в классическом стилеГлавное в такой обуви – универсальность и комфорт. Рекомендуем отдать предпочтение нейтральным цветам – бежевому, серому, белому, черному, коричневому, это позволит вам создавать бесконечное количество аутфитов. Обратите внимание, например, на изящные и немного кокетливые бежевые туфли, украшенные эффектной пряжкой от Lafayette Italy, в меру нарядные, они идеальны и для вечерних выходов, и для ежедневного образа.
МокасиныПожалуй, главной обувью межсезонья можно назвать мокасины. Красиво, удобно, а главное, уместно почти всегда. Благодаря своей невероятной мягкости они практически не ощущаются на ноге. В такой обуви, ваши ноги «дышат» и каждый шаг приносит удовольствие. В ней можно ходить часами и чувствовать себя максимально комфортно. Коллекция мокасин от Lafayette Italy огромна, здесь можно найти все: от классических моделей нейтральных цветов до трендовых, самых актуальных расцветок, от сдержанных и лаконично оформленных пар до экспрессивных, играющих роль вещи-акцента.
Филиалы сети Lafayette Italy находятся в Иерусалиме, на бульваре Мамила, в Тель-Авиве на ул. Ибн-Гвироль, 71 (в торговом центре «Ган а-Ир»), в Рамат-Гане, в ТЦ «Аялон», в Рамат-Авиве на ул. Абба Ахимеир 17 ( Шустер центр), в Ришон ле-Ционе в ТЦ «Захав», в Нетании, в ТЦ «Ир Ямим» и в ТЦ Гранд Каньон на Симха Голан, 54 в Хайфе, в Центре Панорама на бульваре А-Неси, 109, в ТЦ «Бейт Ятир» на ул. Вайцман, 42 в Кфар-Сабе, в ТЦ «Кирьон» в Кирьят-Бялике.
Также обувь, сумки и аксессуары Lafayette Italy можно заказать с бесплатной доставкой в интернет-бутике бренда: http://www.lfyt.co.il/