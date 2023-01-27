



Звезду "Папиных дочек" отстранили от съемок за поддержку Украины

Звезду популярного российского телесериала "Папины дочки" Дарью Мельникову отстранили от съемок нового сезона из-за того, что ее муж поддержал Украину.



Об этом актриса рассказала в Instagram.



По словам девушки, она не появится в новом сезоне телепроекта, хотя официальную причину ей не сообщили.



"Согласие участвовать в проекте с моей стороны было фаном, забавной ностальгией и весельем, но у создателей проекта, видимо, другие цели и риски, так бывает", - сообщила Дарья.



По словам актрисы, она согласилась сняться в новом сезоне из ностальгии, чтобы порадовать поклонников, но продюсеры решили лишить ее такой возможности.



"Но это все не так грустно. Есть то, что пережить и переварить гораздо труднее. То, что нельзя называть. Сломано все. Надежды, планы, связи. Опыт прошлого века не защитил нас. Но он есть! И он оставил после себя главный, на мой взгляд, урок - урок человечности. Кто бы ни был прав / виноват - история говорит нам, будьте людьми! В любой ситуации оставайтесь людьми", - написала она.