Зимняя сказка: Белый Дом украсили к Рождеству

Первая леди США Джилл Байден показала, как Белый Дом украсили к Рождеству.



Она заявила, что в качестве главной темы декораций этого года выбрали девиз: "Мы - народ!".



"Когда наша страна собирается на праздники, традиции могут меняться, но наши общие американские ценности - вера в возможности, оптимизм и единство - сохраняются каждый сезон. Комната за комнатой посетителям будут напоминать о том, что нас объединяет во время праздников и в течение всего года", - написала Джилл Байден.





As our country gathers for the holidays, traditions may vary, but our shared American values — a belief in possibility, optimism, and unity — endure each season.



