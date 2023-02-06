



"Женщина постарше", лишившая принца Гарри девственности, заговорила

Саша Уолпол работала конюхом в резиденции принца Чарльза, нынешнего короля, Хайгроув Хаус. По ее словам, именно она – та самая «женщина постарше», которая лишила принца Гарри девственности и о которой он рассказал в своей книге.40-летняя женщина в разговоре с изданием The Sun отметила, что свидание действительно произошло в поле летом 2001 года, то есть принцу тогда было 16 лет.



"Я женщина, лишившая Гарри девственности, — сказала она. – Это был буквально бам-бам между двумя друзьями. Секс был страстным и искрометным, потому что мы не должны были этого делать. Одно быстро привело к другому. Мы оказались на полу".



Уолпол, которая сейчас управляет собственной компанией по земляным работам, утверждает, что в то время пара выпила несколько рюмок текилы, а охрана принца Гарри искала его, пока они обнимались.



Она сказала: "Но мы оба были пьяны. Этого бы не случилось, если бы не это. Это был просто момент страсти - спонтанный, дикий, захватывающий. Очевидно, я должна была в какой-то степени увлечься им, ведь он был искрометным и не прочь посмеяться".



О той встрече Уолпол рассказала, что они вдвоем выпивали в "Vine Tree Inn" в Нортоне, Уилтшир, когда прокрались в поле за парковкой исторического паба.



Уолпол добавила, что она была шокирована тем, что об интимном моменте рассказано в "Spare", самой продаваемой нехудожественной книге всех времен: "Никто не предупредил меня о том, что ночь будет включена в книгу, Гарри или его люди могли бы найти меня. Я веду спокойную жизнь — я этого не приветствую", - подчеркнул она.

