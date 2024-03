Жена Канье Уэста преобразилась после скандальных "голых выходов"

Супруга одиозного рэпера Канье Уэста после скандальных "голых выходов" в свет решила сменить свой имидж.



По данным Daily Mail, Бьянку Цензори заметили на улице в шубе и босонножках



Уточняется, что парочку подловили папарацци, когда они отправились за покупками на Стейт-стрит-Променад.



Ранее сообщалось, что скандальные выходы Бьянки в свет разозлили ее отца. Он вызвал дочь на "серьезный разговор".

BIANCA CENSORI & KANYE WEST spotted together in Rain walking together 🔥🔥



the love birds❤️ pic.twitter.com/qfZsDMGfZd