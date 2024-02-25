



Жена госпитализированного Алибасова рассказала о его состоянии

Жена продюсера Бари Алибасова поделилась новыми подробностями о том, как тот попал в больницу.



Соответствующее заявление она сделала в комментарии SHOT.



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По словам женщины, Алибасов утром бегал на беговой дорожке, а к вечеру ему стало плохо.



"Давление чуть поднялось, и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой", - отметила она.



Ранее сообщалось, что Алибасов угодил в реанимацию с инсультом.