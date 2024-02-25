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Жена госпитализированного Алибасова рассказала о его состоянии
25.02.2024 20:35 Алина Груднева

Жена госпитализированного Алибасова рассказала о его состоянии

Жена продюсера Бари Алибасова поделилась новыми подробностями о том, как тот попал в больницу.

Соответствующее заявление она сделала в комментарии SHOT.

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По словам женщины, Алибасов утром бегал на беговой дорожке, а к вечеру ему стало плохо.

"Давление чуть поднялось, и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Алибасов угодил в реанимацию с инсультом.

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