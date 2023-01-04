



Завыла с тоски по Милану. Патриотизма вернувшейся в Тюмень хватило на 3 месяца

Российский таблоид МК опубликовал историю русской женщины, 30 лет прожившей в Италии и вернувшейся в Тюмень “из патриотизма”.



- Мне 50 лет, из которых 30 я прожила в Италии. Продала квартиру и уехала в Тюменскую область, - начала Екатерина. - Со мной приехала моя дочь, которая наполовину итальянка. В этом году она закончила университет в Лондоне, факультет международных отношений. С нами из Италии приехала ещё моя сестра, которая прожила в Европе четверть века.



Италия мне казалась раем, но она не стала для меня родной.



С мужем мы развелись. Я устроилась работать в театр, открыла балетную школу. Но, поскольку родители вырастили нас с сёстрами и братом патриотами, мы всегда болели за страну. Поэтому после 24 февраля я не смогла оставаться в Милане.



Считаю, мне бог помог вернуться в Тюмень. Пусть здесь будет холодно и некрасиво, но нам с дочерью «красиво». На моей машине сейчас приклеена буква «Z». России – не Италия, здесь я могу постоять за себя, за Z, за страну.



Если завтра меня призовут на СВО, я пойду. Может это смешно для кого-то, но мне не жалко отдать жизнь за страну. Да, я прожила 30 лет в Италии, боялась вернуться на родину. А сейчас думаю, спасибо тебе, Господи, так должно быть…





Через три месяца, однако, Екатерина, "оставаясь патриоткой", решила вернуться:



- Скажем так, всё нормально, мы устроились на работу, мы живем… - собеседница взяла паузу, - Но мы с дочерью решили возвращаться.



У меня были моменты, когда я останавливалась в машине и плакала от того, что скучаю по Милану. Выяснилось, что я итальянка, несмотря на то, что являюсь патриотом своей страны. Мы решили: как только погода наладится, метели прекратятся, поедем обратно на машине.



У меня было другое представление о родине. Я слишком многое идеализировала. Например, я думала, что Россия впереди планеты всей по балету. А в Тюмени не оказалось ни одной приличной балетной школы.



В Италии я выпускала детей, которых потом забирали в Большой театр, они уезжали делать карьеру в Америку. В Тюмени я устроилась в танцевальную школу, где преподают хип-хоп.



Еще у меня остался неприятный осадок от работы госучреждений. Я работаю в ДК и вижу, с какой халатностью работают директора, они живут припеваючи, а когда отчитываются, то просто пускают пыль в глаза.



- Я боялась им говорить, что возвращаюсь. Подсознательно чувствовала себя предательницей. Но итальянские подруги меня успокоили. А мои ученицы аж завизжали: пожалуйста, вернись, мы без тебя не можем. Я больше сама себя осуждала, ну как так, я же говорила, что вот оно - моё. Но оказалось не моё.



В Италии я жила в реконструированном доме XVIII века, просыпалась утром, и в окно видела красивейший канал. Захотела - поехала на море или в горы. В России мы сняли маленькую дешёвую квартиру в новостройке. Никуда не ходим.



Мне нравится итальянское вино. А здесь оно дорогущее и непонятно что наливают в бутылки. Я даже попросила знакомых прислать мне 20 литров оливкового масла из Италии. Это не блажь, просто меня тошнит от подсолнечного.



- В Тюмени нет оливкового масла?



- Сомневаюсь, что до Тюмени может доехать итальянское оливковое масло. Дочь говорит: «Я хочу напиться вкусной воды». В Тюмени даже вода другая. Не могу сказать, что здесь плохо, а там всё хорошо. Просто я привыкла за 30 лет к другой жизни.



У меня никогда не поднималось давление, а в Тюмени каждый день скачет. Врач сказал, что это акклиматизация. Смущает холод. Температура на улице минус 30. Вышла на улицу и не смогла завести машину.



- Я по-прежнему остаюсь патриоткой. Я верю Путину. Но к другим людям есть вопросы. За много лет у меня не было такого, чтобы я в магазине смотрела, сколько стоит мыло и выбирала, какое купить, чтобы сэкономить. Порошок самый дешевый покупаю. Я ведь живу на те деньги, которые зарабатываю, заранее планирую бюджет. Зарплата у меня в районе 40 тысяч рублей.



Недавно созвонилась с подругой из Италии. Она счастливая, рассказывает: «Едем с Робертом на Сицилию, здесь солнце, тепло». Я чуть не расплакалась.



Но в любом случае, я не жалею, что приехала сюда. Попробовала, погостила - пора и обратно.