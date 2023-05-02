



Зарплата гендиректора Alphabet выросла до $226 млн за счет огромной премии

Зарплата гендиректора Alphabet Inc. Сундара Пичаи в 2022 году взлетела до $226 млн, увеличенной за счет трехгодичной премии по акциям, что делает его одним из самых высокооплачиваемых корпоративных лидеров в мире, пишет Bloomberg.



Согласно данным, представленным материнской компанией Google в пятницу, 28 апреля, часть его зарплаты, связанная с фондовыми выплатами, составила $218 млн. В 2021 году, когда он не получал грант, он получил в общей сложности $6,3 млн, а его зарплата последние три года оставалась на уровне $2 млн.



Премия Пичаи в виде акций выплачивается по трехлетнему графику, и в 2019 году он получил пакет аналогичного размера. В том году руководитель получил $281 млн.



Медианная годовая зарплата сотрудников Alphabet составила $279 802 в 2022 году. Вознаграждение Пичаи в 808 раз превышает эту сумму.



В рамках его зарплатного пакета Alphabet потратила $5,94 млн на личную охрану Пичаи.