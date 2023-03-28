



Запуск скоростного трамвая в Тель-Авиве: когда откроют красную линию

Красная линия скоростного трамвая в Тель-Авиве будет открыта с 15 мая.



По данным Ynet, на следующей неделе компания НЕТА приступит к завершающей фазе проверки линии, в ходе которой инфраструктура транспортной системы будет передана компании "Тевель".



По окончании испытаний красная ветка, соединяющая Тель-Авив, Рамат-Ган, Петах-Тикву, Бней-Брак и Бат-Ям, будет запущена.



В прошлом месяце министр транспорта Мири Регев объявила, что трамвай начнет работу в День независимости, однако источники сообщили, что дата запуска вызывает большие сомнения.





