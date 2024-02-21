



Замок Аллы Пугачевой в селе Грязь вызвал новую шумиху

В России замок примадонны Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина в деревне Грязь все никак никому не даст покоя.



По данным Telegram-канала SHOT, поместье может попасть под действие закона о конфискации имущества "иноагентов", в ряды которых причислен супруг артистки.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что именно на Галкина оформлен замок в Подмосковье, который стоит около миллиарда рублей. Шумиха вокруг семейного гнездышка поднялась на фоне недавнего заявления депутата Госдумы РФ Дмитрия Гусева. Тот потребовал изъять поместье, поскольку звездная семья "пошла против интересов российского народа".



Музыкальный критик Сергей Соседов пошел дальше и предложил отдать "этот многоэтажный замок детям-сиротам".



"Им там будет очень хорошо. Даже если там разместят больницу, это принесет намного больше пользы обществу, чем если такой огромный дом будет пустовать", - отметил он.



Тем временем, российский юрист Дмитрий Краснов пояснил, что нет законных оснований для конфискации этого имущества, поскольку в законе речь идет об изменении в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах касательно лиц, признанных виновными в распространении "фейков" о ВС РФ, а также в публичных призывах против госбезопасности.