



Закончив снимать кино, режиссер стал продавать зубные щетки… чужие

Дизайнер из Москвы Александр Белов обвиняет аптеки режиссера Андрея Кончаловского в воровстве дизайна зубных щеток. Художник требует ₽50 тысяч компенсации за нарушение запатентованной идеи — представители компании "Планета здоровья" якобы увидели щетку на одной из выставок и "вдохновились".



Много лет назад Белов задумал сделать такую рукоятку зубной щетки, чтобы и стильно, и удобно держать в руке. Два года дизайнер искал “не похожее” и оформлял патент. Наконец, в 2021 году наконец пришёл ответ — "таких рукояток больше нет, права только ваши". Тогда же Александр нашел фирму-производителя и заключил договор на производство щеток. Однако в этом году дизайнер наткнулся на своё творение в одной из аптек "Планета здоровья", сеть принадлежит режиссеру Андрею Кончаловскому (25% доля) и его товарищу-бизнесмену.



По словам Белова, юристы сделали контрольные закупки и выяснили, что товар продавался в нескольких точках. Дизайнер утверждает, что компания украла модель и попросила своего производителя сделать точно такую же щетку.



Сейчас весь товар в аптеке "Планета здоровья" распродан, но щетка до сих пор "висит" на сайте. Белов был вынужден обратиться в суд, чтобы оспорить запатентованную идею. Там насчитали ущерба на ₽50 тысяч, однако дизайнер уверен, что задета его "творческая душа", так что будет добиваться возмещения большего ущерба.



