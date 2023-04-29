



Загрязнение воздуха вызывает около 1200 смертей в год среди детей и подростков

Согласно оценке, опубликованной Европейским агентством по окружающей среде ЕАОС в понедельник, около 1200 случаев преждевременной смерти среди лиц моложе 18 лет ежегодно происходят в результате негативного воздействия загрязнения воздуха.



Агентство также заявило, что уровень основных загрязнителей воздуха в Европе выше, чем в медицинских рекомендациях ВОЗ. Однако ЕАОС подчеркивает, что за последние пару лет произошли значительные улучшения. В отчете за прошлый год говорится, что загрязнение воздуха является “самым большим экологическим риском для здоровья в Европе”.



Причина высокой смертности среди детей и подростков заключается в том, что их иммунная система и органы все еще развиваются, делая их более уязвимыми к загрязнению воздуха, говорится в сообщении ЕАОС. Агентство сообщает, что загрязнение воздуха также увеличивает риск заболеваний в более позднем возрасте.



По оценкам агентства, количество преждевременных смертей ежегодно будет превышать тысячу среди детей и подростков в 32 странах-членах ЕС.



Загрязнение воздуха может вызвать сердечные заболевания, инсульты, заболевания легких, заболеваемость, астму, аллергии, респираторные инфекции и рак легких.





Чтобы бороться с этим, институты ЕС одобрили план действий, который направлен на снижение загрязнения воздуха до безопасного уровня и на “снижение числа преждевременных смертей из-за воздействия мелких твердых частиц на 55% к 2030 году по сравнению с 2005 годом”.



Рекомендация ЕАОС, направленная на то, чтобы дети меньше подвергались негативному воздействию загрязнения воздуха, заключается в общем улучшении качества воздуха, особенно в таких местах, как школы и места для занятий спортом.