



За неделю до своего 128 дня рождения в Бразилии умер самый старый мужчина в мире

Хосе Паулино Гомес скончался в пятницу из-за “множественного отказа внутренних органов”, последний месяц он провел в постели.



Вот что говорит о деде внучка Хосе – Элиан: “Его уникальность была в том, что он не любил ничего промышленного, только вещи из деревни, натуральные. Он выращивал цыплят, свиней. Вся его еда была отсюда, ее приходилось выращивать здесь. И он всегда любил немного выпить”.



Гомес всю свою жизнь ездил на лошадях и тренировал их, перестал только четыре года назад из-за ухудшившегося состояния здоровья. После себя долгожитель оставил семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков.



Интересно, что в Книге рекордов Гиннеса упоминаний о долгожителе нет. Это может быть связано с тем, что он не подавал заявку или с тем, что его родственники до сих пор сомневаются в том, что он действительно родился 127 лет назад. Свидетельства о рождении у мужчины нет, есть только свидетельство о браке 1917 года, в котором указана дата рождения – 4 августа 1895 года.



Если даты указаны верно, Гомес женился в 22 года. Юрисконсульт местного ЗАГСа полагает, что скорее всего свидетельство о браке не врет, и долгожитель действительно родился в 1895 году или не позже 1900 года, “иначе получилось бы, что мужчина женился в 17 лет, а это для начала 20 века нетипично”.