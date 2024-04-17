



Юмористы высмеяли Лебедева, который оказался в судейской коллегии конкурса

Кремлевский пропагандист Артемий Лебедев попал под каток сарказма, оказавшийся не в том месте, не в том время.



Лебедев, будучи членом жюри юмористического конкурса, внезапно получил “порцию кринжа”, как выразилась команда, которую он как-то имел неосторожность высмеять.