Юмористы высмеяли Лебедева, который оказался в судейской коллегии конкурса
Кремлевский пропагандист Артемий Лебедев попал под каток сарказма, оказавшийся не в том месте, не в том время.
Лебедев, будучи членом жюри юмористического конкурса, внезапно получил “порцию кринжа”, как выразилась команда, которую он как-то имел неосторожность высмеять.
Удивительное выступление.— Garaev Ruslan (@garaevruslan03) April 15, 2024
Пропагандон и Z-патриот Артемий Лебедев попал в жури юмористической программы.
В итоге его там полностью покрыли грязью и это пропустили в эфир.
Кремлёвский Цирк pic.twitter.com/9p5fhS7pdk