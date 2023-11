YouTube запускает волшебную кнопку "Play Something"

Одна из самых популярных видеоплатформ YouTube планирует внедрить новую функцию "Play Something" (Посмотреть что-нибудь), предоставляя пользователям случайный выбор видеоконтента. Ресурс уже начал тестирование новой кнопки, которая предназначена в первую очередь для тех, кто не знает, что посмотреть.



Эта кнопка появится на главной странице приложения и перенаправит пользователя на случайное видео, включая как короткие видеоролики, так и обычные видеоматериалы, пишут Android Police и The Verge.



Хотя YouTube ещё не раскрыл подробности о том, как они будут выбирать случайные видео, возможно, функция будет учитывать историю просмотра пользователя.



Это предложение от YouTube напоминает подход, который Netflix внедрил с кнопкой "Play Something" в 2021 году. После нажатия на эту кнопку на Netflix, вам предлагаются случайные фильмы и шоу для просмотра.



Появление кнопки "Play Something" на YouTube может облегчить поиск интересного контента для пользователей, которые не знают, что посмотреть, или хотят сюрприза в мире видеороликов.