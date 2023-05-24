



WhatsApp добавляет возможность редактировать сообщения

WhatsApp заявляет, что позволит пользователям редактировать сообщения, что будет соответствовать функции, предлагаемой конкурентами, такими как Telegram и Discord.



Фирма заявляет, что сообщения можно будет редактировать в течение 15 минут после отправки.



Служба обмена мгновенными сообщениями является частью американского технологического гиганта Meta, которому также принадлежат Facebook и Instagram.



Эта функция станет доступна 2 миллиардам пользователей WhatsApp в ближайшие недели.



"От исправления простой орфографической ошибки до добавления дополнительного контекста к сообщению, мы рады предоставить вам больше контроля над вашими чатами", — говорится в сообщении службы обмена сообщениями в понедельник .



Исправленные сообщения будут помечены как "отредактированные", чтобы получатели знали, что содержимое было изменено. Однако им не будет показываться история изменений.



Объявление WhatsApp было сделано после того, как эта функция была предложена службами обмена сообщениями Telegram и Signal.



Функция редактирования была введена социальной платформой Facebook почти десять лет назад.



Примерно в то же время Facebook сообщил, что более половины его пользователей заходили на сайт с мобильных телефонов, которые более склонны к опечаткам.



На Facebook измененные обновления помечаются как отредактированные. При этом история изменений доступна для просмотра пользователями.



В прошлом году Twitter заявил, что предоставляет платным подписчикам возможность редактировать свои твиты в течение 30 минут после публикации.

