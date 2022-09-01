



Вводит в заблуждение: в Британии запретили рекламу Persil

В Великобритании была запрещена реклама бренда Persil за то, что она вводит в заблуждение относительно его экологических преимуществ.



Такое решение приняло Управление по стандартам рекламы (ASA), сообщает ВВС. В запрещенной телевизионной рекламе показаны пляжи, полные мусора, а затем показано, как дети собирают мусор.



В рекламе также говорится, что Persil "устойчивее к пятнам и бережнее к нашей планете".



Один из зрителей пожаловался, что утверждения в ролике необоснованны. Регулятор поддержал обращение и заявил, что такие фразы могут быть использованы, если продукт обеспечивает экологические преимущества по сравнению с другими аналогичными продуктами.



"Мы не видели доказательств или анализа, демонстрирующих общее воздействие на окружающую среду рекомендуемых жидких моющих средств в течение всего их жизненного цикла по сравнению с предыдущими продуктами Persil или другими продуктами", - говорится в заявлении ASA.



В компании Unilever, которая владеет маркой Persil, заявили, что "разочарованы" таким решением. В компании подчеркнули, что продукт "добрее" к планете, потому что его можно использовать при быстрой стирке и низких температурах, что экономит энергию. Также в Unilever отметили, что в их продукте используется переработанный пластик.