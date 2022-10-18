



Все вы на бабочку поэтиного сердца!

27 октября в АНУ — Музее еврейского народа случится седьмой показ вечер киноклуба «Своими глазами».



Октябрьский показ посвящён 105-летию одной из самых масштабных трагедий 20 века — Революции 1917 года. Её главным певцом советская пропаганда называла Владимира Маяковского. Режиссёр Александр Шейн собрал блестящую группу для долгой работы — получился фильм «ВМаяковский», который режиссёр впервые представит в Израиле.







В аннотации к фильму можно прочесть: Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем)...



Но это не просто фильм, картина находится между жанрами, между видами искусства:



«ВМаяковского» обычным фильмом не назовешь. Точнее, так: фильм, который можно увидеть в кинозале, — одна из инкарнаций амбициозного визуального проекта, к которому сам режиссёр применяет слово «архив». (журнал «Искусство кино»)



Предпремьера на биеннале современного искусства в Швейцарии, премьера — в Третьяковской галерее: Арт-эксперимент, видеоперформанс, художественное исследование — все эти определения подходят к работе Александра Шейна «ВМаяковский» куда больше, чем стандартное «фильм». (газета «Известия»)



Его (режиссёра Александра Шейна) Маяковский — взрыв сверхновой; ярчайший свет, который пронзает время и пространство; поэт как явление, избавленное от мишуры времени, необходимых примет достоверности. (журнал «Сеанс»)



Не стоит, однако думать, что этот смелый эксперимент оказался обласкан зрителями:



«ВМаяковский» шокирует новаторством формы и банальностью, если не пошлостью смыслов. («КоммерсантЪ»)



Команда блестящих артистов (Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Юрий Колокольников, Михаил Ефремов...) поведёт нас через запутанный лабиринт к самой сути Революции — поэту Владимиру Маяковскому, но обнаружим ли мы его в финале?

19.00 – сбор и комплиментарный бокал вина

19.15 – вступительное слово и кинопросмотр

21.15 – открытое обсуждение с режиссёром проведёт Рома Либеров.



27 октября, АНУ – музей еврейского народа, ул. Клаузнер, 15, Тель-Авив.

Билеты: https://tickets.anumuseum.org.il/ru/show/509



*На правах рекламы

