Все вы на бабочку поэтиного сердца!
27 октября в АНУ — Музее еврейского народа случится седьмой показ вечер киноклуба «Своими глазами».
Октябрьский показ посвящён 105-летию одной из самых масштабных трагедий 20 века — Революции 1917 года. Её главным певцом советская пропаганда называла Владимира Маяковского. Режиссёр Александр Шейн собрал блестящую группу для долгой работы — получился фильм «ВМаяковский», который режиссёр впервые представит в Израиле.
В аннотации к фильму можно прочесть: Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем)...
Но это не просто фильм, картина находится между жанрами, между видами искусства:
«ВМаяковского» обычным фильмом не назовешь. Точнее, так: фильм, который можно увидеть в кинозале, — одна из инкарнаций амбициозного визуального проекта, к которому сам режиссёр применяет слово «архив». (журнал «Искусство кино»)
Предпремьера на биеннале современного искусства в Швейцарии, премьера — в Третьяковской галерее: Арт-эксперимент, видеоперформанс, художественное исследование — все эти определения подходят к работе Александра Шейна «ВМаяковский» куда больше, чем стандартное «фильм». (газета «Известия»)
Его (режиссёра Александра Шейна) Маяковский — взрыв сверхновой; ярчайший свет, который пронзает время и пространство; поэт как явление, избавленное от мишуры времени, необходимых примет достоверности. (журнал «Сеанс»)
Не стоит, однако думать, что этот смелый эксперимент оказался обласкан зрителями:
«ВМаяковский» шокирует новаторством формы и банальностью, если не пошлостью смыслов. («КоммерсантЪ»)
Команда блестящих артистов (Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Юрий Колокольников, Михаил Ефремов...) поведёт нас через запутанный лабиринт к самой сути Революции — поэту Владимиру Маяковскому, но обнаружим ли мы его в финале?
19.00 – сбор и комплиментарный бокал вина
19.15 – вступительное слово и кинопросмотр
21.15 – открытое обсуждение с режиссёром проведёт Рома Либеров.
27 октября, АНУ – музей еврейского народа, ул. Клаузнер, 15, Тель-Авив.
Билеты: https://tickets.anumuseum.org.il/ru/show/509
*На правах рекламы